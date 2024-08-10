Мамаев: «Смолов интегрирован в жизнь академии в Дубае, насколько ему позволяет карьера»

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Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об участии нападающего «быков» Федора Смолова в работе его академии.
«В первую очередь, он выполняет обязательства партнера. Он интегрирован в жизнь академии ровно настолько, насколько ему позволяет карьера футболиста. У него всегда игры, он всегда на тренировках. Федор не может целиком быть с нами, но он всегда на связи и всегда участвует в жизни академии», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.
Этим летом Смолов вернулся в «Краснодар», подписав контракт до окончания текущего сезона.