Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из-за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — цитирует Matchtv.ru Мамаева.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.