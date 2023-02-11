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Сегодня, 13:07

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Мария Гусева
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из-за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — цитирует Matchtv.ru Мамаева.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1768545_Ponal_chto_ja_prosto_ustal_Mamajev_objavil_o_zavershenii_karjery
Павел Мамаев
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  • Павел Леонидович

    какая трагедия *сарказм*

    11.02.2023

  • Андрей

    Рановато он устал :angry:

    11.02.2023

  • pustot

    помер Максим - да и ..й с ним!

    11.02.2023

  • AleSSio87

    достояние республики! новость на века! без сомнения, достойна мусолинья месяцами. что в последнее время характерно Спорт-Экспрессу в виду освещения всякого говна и поносников! давно уже пора было скрыться с глаз долой нормальных людей, вместе со своей подружкой кокошкой, простидзюбкой, а также примерно полусотней овощеподобных кусков в виде смолово-заболотно-головино-миранчуково-баринового посмешища, чтобы наконец дать нормальному поколению футболистов играть в футбол

    11.02.2023

  • spartsmen

    Возвращаясь к мостовому: а у мамая миллион есть наверняка. И не рублей.

    11.02.2023

  • Ru Be

    От чего ты Паша устал????

    11.02.2023

  • sergey stepanov

    На фронт, там усталость быстро пройдёт!

    11.02.2023

  • J. P.

    Мамаев был приличный футболист, но запомнится известно чем... Кто-то из писателей сказал: "Репутация строится всю жизнь, а рушится за секунды..."

    11.02.2023

  • Совковский

    А банкет-то по этому поводу будет?.. Журналисты уже ждут веселых потасовок....

    11.02.2023

  • Спринт

    у нынешнего ЦСКА и своих ногомячистных мамаев с избытком ..**

    11.02.2023

  • Шуркан

    Как хочется больше ничего не слышать и не знать об этом неудомке. Вон из спорта!!

    11.02.2023

  • .Алексей.

    После Химок можно.

    11.02.2023

  • Спринт

    Мамай был когда то ногомячистом .. пока не стал собутыльником Кокоши ..**

    11.02.2023

  • Andre_Saratov

    Я устал, я ухожу...

    11.02.2023

  • Dimario

    Вот есть в нашем футболе такие, кто относится к себе и к футболу серьезно. Оттого и продолжает играть на высшем уровне до 37-39 лет. А есть такие, как Мамаев

    11.02.2023

  • Adios Amigos R.

    Зря. Думаю, родному ЦСКА вполне мог бы помочь в решении поставленных задач.

    11.02.2023

  • rustov

    Жаль, так и не ракрылся. А ведь неплохо начинал...

    11.02.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Мамай уедет в Дубай.... Типичный настоящий патриот своей Родины,......при первой же возможности удрал за бездуховный бугор....будет в дубаях разлагаться...:joy::joy::joy:

    11.02.2023

  • садовник177

    Теперь будет прозябать детским тренером ?

    11.02.2023

  • EXO

    теперь полностью посвятит себя своей со Смоловым академии в Дубае. Жену же надо продолжать кормить )))

    11.02.2023

  • serZheo

    Футбольная школа в Арабии ждет. Прощай, Мамай. Не скажу, что буду плакать.

    11.02.2023

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    БОМБА

    11.02.2023

  • DДТ

    У нас только ВладимирИльич, такой..не был. У Павла есть слабости, он работает над их преодолением.

    11.02.2023

  • Arkadiy1976

    В сериале 12 стульев сыграет Кису, помощника Кокорина.

    11.02.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Остепенился?

    11.02.2023

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    истинный бриллиант отечественного футбола))) божественный технарь, космический дриблер, феноменальное голевое чутье, потрясающий поставленный удар))) таких талантливых игроков не появится в ближайшие 100 лет))) спасибо за игру, легенда)))

    11.02.2023

  • Спартач и че?

    И начинает карьеру в MMA.

    11.02.2023

  • Mv Mv

    На что дальше куражить будет

    11.02.2023

  • VictorDiktor****

    Разочарование межсезонья : Паша, 34, возраст новобранцев Локо - держаться:upside_down:

    11.02.2023

    • В «Оренбурге» заявили о завершении зимней трансферной кампании

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