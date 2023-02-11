Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Сегодня, 13:07
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из-за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — цитирует Matchtv.ru Мамаева.
Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.
За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.
Павел Леонидович
какая трагедия *сарказм*
11.02.2023
Андрей
Рановато он устал :angry:
11.02.2023
pustot
помер Максим - да и ..й с ним!
11.02.2023
AleSSio87
достояние республики! новость на века! без сомнения, достойна мусолинья месяцами. что в последнее время характерно Спорт-Экспрессу в виду освещения всякого говна и поносников! давно уже пора было скрыться с глаз долой нормальных людей, вместе со своей подружкой кокошкой, простидзюбкой, а также примерно полусотней овощеподобных кусков в виде смолово-заболотно-головино-миранчуково-баринового посмешища, чтобы наконец дать нормальному поколению футболистов играть в футбол
11.02.2023
spartsmen
Возвращаясь к мостовому: а у мамая миллион есть наверняка. И не рублей.
11.02.2023
Ru Be
От чего ты Паша устал????
11.02.2023
sergey stepanov
На фронт, там усталость быстро пройдёт!
11.02.2023
J. P.
Мамаев был приличный футболист, но запомнится известно чем... Кто-то из писателей сказал: "Репутация строится всю жизнь, а рушится за секунды..."
11.02.2023
Совковский
А банкет-то по этому поводу будет?.. Журналисты уже ждут веселых потасовок....
11.02.2023
Спринт
у нынешнего ЦСКА и своих ногомячистных мамаев с избытком ..**
11.02.2023
Шуркан
Как хочется больше ничего не слышать и не знать об этом неудомке. Вон из спорта!!
11.02.2023
.Алексей.
После Химок можно.
11.02.2023
Спринт
Мамай был когда то ногомячистом .. пока не стал собутыльником Кокоши ..**
11.02.2023
Andre_Saratov
Я устал, я ухожу...
11.02.2023
Dimario
Вот есть в нашем футболе такие, кто относится к себе и к футболу серьезно. Оттого и продолжает играть на высшем уровне до 37-39 лет. А есть такие, как Мамаев
11.02.2023
Adios Amigos R.
Зря. Думаю, родному ЦСКА вполне мог бы помочь в решении поставленных задач.
11.02.2023
rustov
Жаль, так и не ракрылся. А ведь неплохо начинал...
11.02.2023
SPRAVEDLIVYI
Мамай уедет в Дубай.... Типичный настоящий патриот своей Родины,......при первой же возможности удрал за бездуховный бугор....будет в дубаях разлагаться...:joy::joy::joy:
11.02.2023
садовник177
Теперь будет прозябать детским тренером ?
11.02.2023
EXO
теперь полностью посвятит себя своей со Смоловым академии в Дубае. Жену же надо продолжать кормить )))
11.02.2023
serZheo
Футбольная школа в Арабии ждет. Прощай, Мамай. Не скажу, что буду плакать.
11.02.2023
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
БОМБА
11.02.2023
DДТ
У нас только ВладимирИльич, такой..не был. У Павла есть слабости, он работает над их преодолением.
11.02.2023
Arkadiy1976
В сериале 12 стульев сыграет Кису, помощника Кокорина.
11.02.2023
Дмитрий Ушкачев
Остепенился?
11.02.2023
Евгеша Батиков за КПРФ
истинный бриллиант отечественного футбола))) божественный технарь, космический дриблер, феноменальное голевое чутье, потрясающий поставленный удар))) таких талантливых игроков не появится в ближайшие 100 лет))) спасибо за игру, легенда)))
11.02.2023
Спартач и че?
И начинает карьеру в MMA.
11.02.2023
Mv Mv
На что дальше куражить будет
11.02.2023
VictorDiktor****
Разочарование межсезонья : Паша, 34, возраст новобранцев Локо - держаться:upside_down:
11.02.2023