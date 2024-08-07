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Сегодня, 13:16

Мамаев: «Газзаев — отличный тренер, который показывал суперрезультат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Павел Мамаев поздравил экс-главного тренера армейцев Валерия Газзаева с днем рождения. 7 августа Газзаеву исполнилось 70 лет.

«Он однозначно сыграл большую роль в моем развитии и в переходе в большой футбол высокого уровня. Я сыграл в Лиге чемпионов и попал в сборную благодаря тому, что он пригласил меня в ЦСКА. Хочу поздравить его с днем рождения, пожелать ему долгих лет жизни и здоровья! Желаю, чтобы его окружали счастливые близкие люди. Если будут счастливы они, то будет счастлив и он. Хочу передать слова благодарности и пожелать всего наилучшего! Газзаев — отличный тренер. Больше даже ничего сказать не могу. Отличный тренер, который показывал суперрезультат. Он принес нашей стране первый Кубок УЕФА. Валерий Георгиевич давал результат на всех уровнях», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001-го по 2003-й и с 2004 по 2008 год. С ЦСКА тренер стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка России. В сезоне-2004/05 московская команда стала победителем Кубка УЕФА.

Источник: Metaratings.ru
Павел Мамаев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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