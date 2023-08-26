Мамаев о Слуцком: «Для меня он нехороший человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким.

Хавбек подтвердил, что между ним и тренером был конфликт. Экс-игрок «Краснодара» добавил, что их разговор со Слуцким стал публичным только из-за тренера.

«Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком все обсудил один на один, — сказал Мамаев в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу». — Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо».

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Ранее полузащитник неоднократно негативно высказывался о Слуцком.