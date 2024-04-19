Маслов: «Сказали Абаскалю спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как бывший главный тренер Гильермо Абаскаль попрощался с командой.

«Как изменилась жизнь команды после отставки Абаскаля? Да никак. Продолжили работать — вот и все. Мало времени прошло с момента отставки — всего три дня. Да, есть некоторые изменения в работе, но о чем-то глобальном как-то рано говорить.

Сам Абаскаль приехал на базу. Сказал, что все, кто хотят, могут с ним попрощаться. Мы все дружно подошли к нему. Всей командой. И сказали Гильермо спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы», — цитируют «Известия» Маслова.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.