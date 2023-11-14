Маслов: «Ситуация с игровым временем не устраивает. Разговора с Абаскалем об этом не было»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» заявил о недовольстве своим игровым временем в этом сезоне.

— Я особо не играю сейчас. Ситуация, которая была в начале сезона, повторяется? Получается, так. Я не знаю, что с этим делать.

— Был разговор с Абаскалем о твоем игровом времени?

— Нет. Никакого не было разговора.

— Тебя это устраивает?

— Нет, меня не устраивает. Я просто работаю.

— Допускаешь, что зимой можешь уйти в аренду?

— Да нет, еще рано думать о зиме. Посмотрим, что будет. Закончится эта часть чемпионата, и будем думать.

— У тебя заканчивается контракт в 2024 году, нынешняя ситуация влияет на твое решение о продлении?

— Сейчас не думаю об этом. Закончится первая часть чемпионата, и будем думать.

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.