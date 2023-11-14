Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:17

Маслов: «Ситуация с игровым временем не устраивает. Разговора с Абаскалем об этом не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» заявил о недовольстве своим игровым временем в этом сезоне.

— Я особо не играю сейчас. Ситуация, которая была в начале сезона, повторяется? Получается, так. Я не знаю, что с этим делать.

— Был разговор с Абаскалем о твоем игровом времени?

— Нет. Никакого не было разговора.

— Тебя это устраивает?

— Нет, меня не устраивает. Я просто работаю.

— Допускаешь, что зимой можешь уйти в аренду?

— Да нет, еще рано думать о зиме. Посмотрим, что будет. Закончится эта часть чемпионата, и будем думать.

— У тебя заканчивается контракт в 2024 году, нынешняя ситуация влияет на твое решение о продлении?

— Сейчас не думаю об этом. Закончится первая часть чемпионата, и будем думать.

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ранджелович вспомнил, как ходил в баню с президентом «Урала» Ивановым: «Потерял много энергии»

Ранджелович рассказал, в каком клубе РПЛ мог оказаться до перехода в «Рубин»: «Все сорвалось в последний день»