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Сегодня, 03:32

Мелешин готов заменить Соболева в случае его ухода

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин прокомментировал возможный уход форварда Александра Соболева из команды.

— Чувствуете, что можете заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»?

— Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени, — цитирует «РБ Спорт» Мелешина. — Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживем — увидим.

— По своим силам чувствуете, что готовы выходить в стартовом составе на каждый матч?

— По силам — да. Какие-то моменты в плане уверенности, бывает, подкашивают. Но в целом я стал сильнее, опытнее, взрослее после возвращения из аренды, научился многому новому. Надеюсь, буду приносить пользу команде.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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