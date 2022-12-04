Нападающий «Спартака» Павел Мелешин назвал «СЭ» лучшего игрока команды в текущем году.

«Трудно выделить кого-то одного. Вся команда приносит результат и играет в футбол. Когда я пришел в основной состав, увидел, как сильно Квинси выделяется уровнем игры. Для меня Промес — идеал. Но у нас вся команда проявляет себя очень хорошо», — сказал Мелешин «СЭ».

Промес в этом сезоне провел 16 матчей в РПЛ, забив 14 голов и сделав 6 ассистов. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 17 матчах.