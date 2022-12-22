Могилевец — о Карпине: «Сильный тренер. Внятные требования, игроки растут у него»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец высказался о работе главного тренера ростовской команды и сборной России Валерия Карпина.

«Тренировочный процесс Карпина мне нравился. Хотелось и у него поиграть. Но понимал: у Бердыева в «Рубине» шансов больше. У Валерия Георгиевича очень внятные требования. Выполняя их, игроки растут — так что это, безусловно, сильный тренер», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. За это время он сыграл за ростовскую команду 47 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.