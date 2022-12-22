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Сегодня, 12:35

Могилевец — о Карпине: «Сильный тренер. Внятные требования, игроки растут у него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец высказался о работе главного тренера ростовской команды и сборной России Валерия Карпина.

«Тренировочный процесс Карпина мне нравился. Хотелось и у него поиграть. Но понимал: у Бердыева в «Рубине» шансов больше. У Валерия Георгиевича очень внятные требования. Выполняя их, игроки растут — так что это, безусловно, сильный тренер», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. За это время он сыграл за ростовскую команду 47 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-eks-igrok-rostova-o-karpine-bezuslovno-silnyy-trener-ochen-chetkiye-trebovaniya-vypolnyaya-ikh-igroki-rastut
Валерий Карпин
Павел Могилевец
ФК Ростов
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