Могилевец высказался о назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«За это время лига далеко не ушла, может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У «Сочи» проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич — хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали. Бердыев знает, как выжимать максимум из состава, за счет чего добиваться результата», — приводит слова Могилевца Sport24.

В субботу, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров.