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Сегодня, 15:56

Могилевец высказался о назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«За это время лига далеко не ушла, может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У «Сочи» проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич — хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали. Бердыев знает, как выжимать максимум из состава, за счет чего добиваться результата», — приводит слова Могилевца Sport24.

В субботу, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-mogilevets-o-berdyyeve-v-sochi-za-vremya-poka-on-ne-rabotal-v-rpl-liga-daleko-ne-ushla-mozhet-i-khuzhe-stala
Павел Могилевец
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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