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Сегодня, 06:09

Учредитель «Акрона»: «Максимально слабая игра против ЦСКА. Парни посыпались во втором тайме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 6-го тура РПЛ.

«Сегодня была максимально слабая игра. Парни и в первом тайме ничего особо не показали, а во втором посыпались после пропущенного гола. Есть ли доверие к главному тренеру? Конечно. Мы верим главному тренеру — никаких сомнений нет. Как оценю начало сезона? Неплохо. В какие-то моменты сильно не повезло, были и небольшие судейские помарки, которые повлияли на результат в матчах с «Локомотивом» и «Рубином», — приводит слова Морозова Sport24.

«Акрон» набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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