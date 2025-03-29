Павел Пивоваров и Александр Кузнецов получили награды от Правительства Москвы

Президент Московской федерации футбола Александр Старцев вручил генеральному директору ФК «Динамо» Павлу Пивоварову знак отличия Правительства Москвы «За развитие Московского спорта». Таким образом были отмечены многочисленные, регулярные активности по популяризации футбола и привлечению интереса аудитории — такие как проведение турниров (Братский кубок, МКС) и шоу-матчей, программы по вовлечению студентов, привязанные к матчам фестивали в Петровском парке, открытие многофункциональной площадки Дом «Динамо» в ГУМе, благотворительные и социальные проекты клуба и тд.

Директору Академии «Динамо» Александру Кузнецову была объявлена благодарность «За вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Москве, многолетний добросовестный труд». Академия «Динамо» трижды за последние годы была признана лучшей футбольной академией Москвы и является одной из лучших в России, а «Динамо» входит в число команд, которые чаще всего используют собственных воспитанников в основном составе.

Церемония вручения прошла 29 марта на «ВТБ Арене» перед началом матча между «Динамо» и «Оренбургом».