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Сегодня, 14:15

Пивоваров: «Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проблемах при взаимодействии с футбольными агентами.

— Федорищев говорил не только о судьях, но и об агентах.

— Слова хорошие. С риторикой в целом согласен. Хотелось бы, чтобы дело не ограничилось словами и какие-то решения были приняты.

— У «Динамо» есть проблемы с агентами?

— Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах.

— В чем выражаются эти проблемы?

— Зачастую в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с 6-7 лет. Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании — в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола.

При этом, конечно, роль агентов нельзя отрицать. Зачастую они заполняют те пустые пространства, которые не заполнил клуб или окружение футболиста. Они в чем-то помогают, завоевывая тем самым доверие игроков. От этого получают такие возможности, которые мы не всегда считаем справедливыми. Ведь основные инвестиции сделаны клубом. Клубы вкладываются в академии, платят зарплату тренерам, строят или арендуют инфраструктуру, предоставляют экипировку и так далее.

При этом клубы почему-то должны сами у себя что-то покупать. Конечно, это вопрос прежде всего к регулированию данной сферы.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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