Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Пивоваров: «Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование»

Микеле Антонов
Корреспондент
Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с коррупцией в российском футболе.

— Упомянуто 10 клубов. Это много.

— Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

— Хорошо бы назвать и 10 клубов, и того человека, который пришел попросить 36 миллионов рублей на судей.

— Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше — для общественности.

— Но вообще вы могли бы представить, что в российском футболе такое может существовать? Все привыкли, что футбол белый, красивый и пушистый.

— Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело — разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое — реальные факты. Если проблема идентифицирована в футболе, ее надо лечить. Не пиариться за счет нее, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы ее оказывать.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Пивоваров сообщил, что вопрос финансирования клубов от госкорпораций вынесен в качестве поручения на Госсовете
В «Динамо» объяснили уменьшение количества футболистов агента Андреева в команде
Пивоваров: «Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион?»
Пивоваров — о словах Федорищева: «На данном этапе медийная составляющая преобладает»
«Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ
Степашин ответил, стоит ли «Крылья Советов» отправить в первую лигу в случае подтверждения слов Федорищева
Сегодня
Вчера
Неделя