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Сегодня, 03:03

Пивоваров: «Вопрос о продлении контракта с Бальбуэной будет решен по итогам сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб будет обсуждать новый контракт защитника Фабиана Бальбуэна в конце сезона. Действующий контракт истекает летом 2025 года.

«Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.

33-летний парагваец в этом сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна

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