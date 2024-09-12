Пивоваров: «Высказывания Геннадия Орлова субъективны»

Сегодня, 00:50
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о заочном споре экс-вратаря Андрея Сметанина и комментатора Геннадия Орлова.
— Как относитесь к наметившемуся баттлу дуайена Орлова и вратаря Андрея Сметанина — первый нападает на «Динамо» в стилистике 90-х, второй колко отвечает, попинывая «Зенит».
— Геннадия Сергеевича знаю лично, отношусь с уважением, — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова. — Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга. Его высказывания субьективны.
— Считаете ли вы их паскудными?
— Не хотел бы присоединяться к такому определению. Не хотел бы никого обижать.