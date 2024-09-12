Пивоваров: «Календарь — тот пирог, который все хотят поделить»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как у них с Романом Бабаевым пришла идея создать Кубок лиги, после которой РФС сделал новый формат Кубка России.

«Сама идея Кубка лиги была вызвана тем ресурсом в календаре, который мы получили (после отстранения клубов России от еврокубков). Календарь – тот пирог, который все пытаются поделить.

Идея использования пауз на сборные очевидна, и клубы играют в эти сроки. Например, «Зенит» и «Спартак» в эту паузу проводят интересные матчи, и мы тоже не так давно проводили матч с медиакомандой, что вызвало большой интерес у аудитории. Есть идеи в разной степени проработки, чтобы запустить соревнование, а не отдельные матчи. В том числе есть мысль задействовать и зимнюю паузу, потому что когда пауза длится два месяца – это много. И футбол приносит в этот период только расходы, а доходов нет», – цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.