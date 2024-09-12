Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:24

Пивоваров: «Календарь — тот пирог, который все хотят поделить»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как у них с Романом Бабаевым пришла идея создать Кубок лиги, после которой РФС сделал новый формат Кубка России.

«Сама идея Кубка лиги была вызвана тем ресурсом в календаре, который мы получили (после отстранения клубов России от еврокубков). Календарь – тот пирог, который все пытаются поделить.

Идея использования пауз на сборные очевидна, и клубы играют в эти сроки. Например, «Зенит» и «Спартак» в эту паузу проводят интересные матчи, и мы тоже не так давно проводили матч с медиакомандой, что вызвало большой интерес у аудитории. Есть идеи в разной степени проработки, чтобы запустить соревнование, а не отдельные матчи. В том числе есть мысль задействовать и зимнюю паузу, потому что когда пауза длится два месяца – это много. И футбол приносит в этот период только расходы, а доходов нет», – цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут реванш 21 декабря
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя