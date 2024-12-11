Пивоваров: «Возведении крыши на стадионе требует очень значительных инвестиций»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему на «ВТБ Арене» нет крыши.

«Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене» были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций.

Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо» против «Химок» было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными», — цитирует Legalbet Пивоварова.