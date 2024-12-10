Пивоваров — о поздравлении «Акрона» от «Крыльев»: «Если бы махачкалинское «Динамо» выиграло, мы бы их тоже поздравили»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом» (1:2) в 18-м туре РПЛ от «Крыльев Советов».

«Если бы махачкалинское «Динамо» выиграло, мы бы их тоже поздравили. У нас много клубов, с которыми мы сотрудничаем. В плане развивающейся позитивной работы, конечно же», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в Telegram-канале «Крыльев Советов» после победы тольяттинцев, добавив хештег «чистый спорт».

Дарик Агаларов