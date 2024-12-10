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Сегодня, 14:26

Пивоваров — о поздравлении «Акрона» от «Крыльев»: «Если бы махачкалинское «Динамо» выиграло, мы бы их тоже поздравили»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом» (1:2) в 18-м туре РПЛ от «Крыльев Советов».

«Если бы махачкалинское «Динамо» выиграло, мы бы их тоже поздравили. У нас много клубов, с которыми мы сотрудничаем. В плане развивающейся позитивной работы, конечно же», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в Telegram-канале «Крыльев Советов» после победы тольяттинцев, добавив хештег «чистый спорт».

Дарик Агаларов

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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