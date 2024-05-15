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Сегодня, 11:30

Пивоваров — о выручке «Динамо» от букмекера в сезоне-2023/24: «Это самая большая сумма среди команд РПЛ»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о выручке московского клуба от букмекера в нынешнем сезоне.

— В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но, тем не менее, она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.

— Это более миллиарда рублей.

— С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

После 28 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от столичного клуба на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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