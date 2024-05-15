Сегодня, 11:30
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о выручке московского клуба от букмекера в нынешнем сезоне.
— В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но, тем не менее, она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.
— Это более миллиарда рублей.
— С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».
После 28 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от столичного клуба на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).