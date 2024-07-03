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Сегодня, 22:20

Пивоваров — о Братском Кубке: «Праздновали голы в обе стороны»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился с «СЭ» впечатлениями от первого дня проведения Братского кубка.

— Наша цель — создать дружескую атмосферу. Болельщики друг друга поддерживают. Мы праздновали голы в обе стороны. Участвуют братские клубы. Получилось замечательно.

— «Зенит» — главный конкурент в новом сезоне?

— Кто так сказал? Наша цель бороться за место в тройке. Будем отталкиваться от себя, — сказал Пивоваров «СЭ».

В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Константин Передирий

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Партизан
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