Пивоваров — о лимите: «Диалога с Дегтяревым нет, но пока и нет никаких принятых решений»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущую реформу лимита на легионеров в РПЛ.

— Не беспокоит ли вас, что до сих пор не было прямого диалога между клубами и министром спорта по теме лимита?

— Нет диалога, но пока и нет никаких принятых решений. Было озвучено предложение, мы его неоднократно комментировали. У всех своя работа: у нас, у министра спорта и РФС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».