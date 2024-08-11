Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Ситуация с Норманном развивается в рамках судебной процедуры»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию вокруг экс-полузащитника команды Матиаса Норманна.

«Как развивается ситуация с судом с Норманном? В рамках судебной процедуры. Идет обсуждение даты слушаний», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

5 июля Пивоваров заявлял, что CAS еще не назначил дату рассмотрения апелляции «Динамо» по делу Норманна.

В августе 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна. «Ростов» и «Динамо» обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.