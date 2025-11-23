Пивоваров заявил, что «Динамо» сейчас не ищет главного тренера

Сегодня, 19:52
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал футболистов и тренерского штаб московского клуба с консультативным советом и партнерами.
— Это было собрание, предложили членам консультативного совета приехать. Команда переживает не самые простые времена. Люди не безразличны. Все сказали слова. Своими словами замотивировали. Поиска главного тренера сейчас нет, — сказал Пивоваров.
23 ноября «Динамо» с крупным счетом победило махачкалинское «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Ролан Гусев.
