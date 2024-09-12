Пивоваров: «Задавал также вопрос, зачем нужна ЭСК, если ее решения ни к чему не приводят»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о вопросе судейства в российском футболе.

«Это не столько мой вопрос, сколько общее наблюдение. Когда судьи как будто прикреплены к отдельным матчам между отдельными клубами. Как мне объяснили, так судьи лучше готовятся к конкретным матчам, командам и сценариям игр. Но принцип неповторяемости (назначений) был направлен на то, чтобы получить большую объективность арбитров. Были и другие принципы организации судейства. Например, разделение департаментов инспектирования и судейства – в свое время четко декларировалось, что наличие функции исполнения и функции контроля под одной крышей подрывает доверие ко всей системе. Но тем не менее, объединение произошло, а почему так случилось, ответа я не получил.

Задавал также вопрос, зачем нужна ЭСК, если ее решения ни к чему не приводят. Предсказуемости стало меньше, субьективности – больше. Задавал также вопрос по концепции развития судейства, которая была при Ашоте Хачатуренце, и вновь ответа не получил. Но что-то же сделано за 5 лет с момента начала реализации концепции? Однако коллеги не очень хотят отчитываться (о реализации концепции) перед клубами», – цитирует «РБ спорт» Пивоварова.