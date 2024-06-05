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Погребняк: «Наверное, Козлов продолжит карьеру в РПЛ, а не в Первой лиге»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Не верьте слухам. Наверное, Козлов продолжит карьеру в РПЛ, а не в Первой лиге. По его игре в Суперфинале Кубка России ничего не могу сказать. Пристально не следил и матч до конца не смотрел», — цитирует Legalbet Погребняка.

Козлов является воспитанником академии «Зенита». Игрок перешел в «Балтику» в январе 2024 года.

В сезоне-2023/24 Козлов сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/pogrebnyak-navernoe-kozlov-prodolzhit-kareru-v-rpl/
Павел Погребняк
Футбол
ФК Балтика
ФК Краснодар
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