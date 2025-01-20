Погребняк — о переходе Энрике в «Зенит»: «Очень хорошая сделка, команду надо обновлять»

Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о трансфере полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Первая часть сезона показала, что надо обновлять состав. Видно, что наелись: как-то все вяло, медленно. Команду надо обновлять. Здесь очень хорошая сделка, но такими дорогостоящими трансферами «Зенит» нас не удивит. Все масштабные трансферы до этого били в точку и игроки выстреливали, после чего этих футболистов продавали еще дороже. Поэтому все отлично, сохранили Вендела до конца чемпионата, который, дай бог, поможет завоевать очередное чемпионство», — сказал Погребняк «СЭ».

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

Александр Абустин