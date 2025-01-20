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Погребняк не сожалеет об уходе Артура из «Зенита»: «Не велика потеря»

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Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего Артура из петербургского клуба в «Ботафого».

«Я так пристально за Артуром не следил, но, вроде, он много не играл. Опять же, есть Мостовой, Педро, поэтому не велика потеря», — сказал Погребняк «СЭ».

Артур переходит в «Ботафого» в обмен на атакующего полузащитника бразильского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

26-летний Артур выступал за «Зенит» с 8 января 2024 года. За 36 матчей в составе петербургской команды нападающий забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Александр Абустин

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Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Павел Погребняк
ФК Зенит
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