Погребняк не сожалеет об уходе Артура из «Зенита»: «Не велика потеря»

Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего Артура из петербургского клуба в «Ботафого».

«Я так пристально за Артуром не следил, но, вроде, он много не играл. Опять же, есть Мостовой, Педро, поэтому не велика потеря», — сказал Погребняк «СЭ».

Артур переходит в «Ботафого» в обмен на атакующего полузащитника бразильского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

26-летний Артур выступал за «Зенит» с 8 января 2024 года. За 36 матчей в составе петербургской команды нападающий забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Александр Абустин