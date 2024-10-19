Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился мнением о непростых отношениях болельщиков петербургской команды и ее форварда Александра Соболева.

«Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана», — приводит слова Погребняка Sport24.

Соболев принял участие в семи официальных матчах «Зенита» и отметился одним голом. На его счету также дубль и два ассиста в товарищеской игре с сербской «Войводиной» (4:1).