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Сегодня, 14:21

Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана»

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Погребняк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился мнением о непростых отношениях болельщиков петербургской команды и ее форварда Александра Соболева.

«Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана», — приводит слова Погребняка Sport24.

Соболев принял участие в семи официальных матчах «Зенита» и отметился одним голом. На его счету также дубль и два ассиста в товарищеской игре с сербской «Войводиной» (4:1).

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Войводины&raquo;. Соболев зажег за «Зенит» — сделал каждый из четырех голов. Питерцы не оставили шансов сербам

Источник: Sport24
Александр Соболев
Павел Погребняк
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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