Погребняк: «Жить всегда хотел в России, а играть в Англии»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о выступлении в Англии.

«Я всю жизнь мечтал играть в Англии. В плане футбола для меня это страна номер один. Что касается погоды, то меня это не пугало. Я в Питере жил, говорят, что там ветер сквозит, дожди постоянные. Я приспосабливаюсь к любым условиям, и мне это нравится. Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. В итоге я там оказался, но не в том клубе, в котором хотел. Мечтал играть за «Манчестер Юнайтед», — цитирует Погребняка Sport24.

Погребняк выступал в Англии с 2012 по 2015 годы. Он играл в «Фулхэме» и «Рединге». Также нападающий защищал цвета немецкого «Штутгарта». Форвард завершил карьеру в 2021 году.