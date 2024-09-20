Погребняк — о словах Глушенкова: «Он не отказывался от сборной»

Бывший российский нападающий Павел Погребняк вступился за полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, которого раскритиковали после недавнего заявления.

Ранее 25-летний футболист заявил, что ему не интересно представлять сборную России в матчах с такими командами, как Вьетнам. Вместо этого полузащитник предпочел бы тренировки с бразильскими игроками «Зенита».

«В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в семи матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись девятью голами и одной результативной передачей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.