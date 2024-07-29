Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:37

Стипиди: «Станковича не надо было забрасывать камнями после поражения от «Оренбурга»

Telegram Дзен

Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

На старте сезона «Спартак» уступил в гостях «Оренбургу» (0:2). В следующем матче команда Деяна Станковича обыграла на выезде «Химки» со счетом 3:1.

«Зря на Станковича накинулись после поражения «Спартака» в Оренбурге. Там «Спартак» поплатился из-за самоуверенности. Да, «Оренбург» на контратаках играх здорово и по делу победил, вопросов нет. Но не надо было забрасывать Станковича камнями и рассказывать, что его уже выгонять надо. У нас же всегда так: если выигрываешь — ты король, если нет — ты под ковром. Считаю такой подход глупостью», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Силкин: «Нгамале — один из самых удачных трансферов «Динамо» за последнее время»

Глушаков: «Соболеву стоит определиться, чего он хочет»