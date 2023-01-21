Стипиди — об уходе Керка из «Локомотива»: «Правильно делают, что отдают все барахло»

Российский функционер Павел Стипиди прокомментировал уход нападающего «Локомотива» Джирано Керка.

«То, что они хотели отдать футболиста в аренду или продать его, это не скрывалось. Я думаю, что, если предложение от «Антверпена» поступило, значит они правильно делают. Они должны давно избавляться от этих футболистов, которых набрали по объявлению. Они правильно все делают в плане того, что отдают все это барахло», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене». Эту информацию затем подтвердил агент Керка Освальд Снип.