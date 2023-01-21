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Российский функционер Павел Стипиди прокомментировал уход нападающего «Локомотива» Джирано Керка.
«То, что они хотели отдать футболиста в аренду или продать его, это не скрывалось. Я думаю, что, если предложение от «Антверпена» поступило, значит они правильно делают. Они должны давно избавляться от этих футболистов, которых набрали по объявлению. Они правильно все делают в плане того, что отдают все это барахло», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.
21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене». Эту информацию затем подтвердил агент Керка Освальд Снип.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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