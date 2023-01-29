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Сегодня, 18:06

Стипиди о возможном трансфере Малкома: «Я не понимаю, для чего «Зениту» это нужно?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди рассказал, почему не верит в переход нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Есть в «ПСЖ» футболисты сильнее Малкома? Конечно есть! Как тогда может идти речь о том, что он может перейти к ним в команду? Сначала говорили про «Лион», сегодня появились парижане. Я считаю, что это фейки, которые не подтверждены никакой правдивой информацией.

Я не понимаю, для чего «Зениту» это нужно? Зачем сегодня клубу давать возможность распускать такие слухи? Это не дает команде никаких плюсов. Наверное, для «Зенита» это выгодно или интересно, что дают новости ложные о том, что кто-то из его игроков переходит», — сказал Стипиди Vprognoze.ru.

Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой, Малком заинтересовал руководство «ПСЖ». Вчера, 28 января, главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что между игроком был диалог с представителями французского клуба, но официального предложения сделано не было.

Как стало известно «СЭ», чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10609892-stipidi-obyasnil-pochemu-ne-verit-v-vozmozhnyj-perehod-malkoma-iz-zenita-v-pszh.html
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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