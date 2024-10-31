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Сегодня, 23:30

Яковлев об отставке Корниленко: «В Самаре давно надо что-то менять, результата нет»

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Экс-футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев отреагировал на отставку спортивного директора самарцев Сергея Корниленко.

«Тяжело что-то сказать по этому поводу. Значит, были недовольны работой. Видимо результаты все, что происходит в клубе, повлияли на уход. Захотели что-то поменять. В Самаре, в принципе, давно надо что-то менять, результата нет — это самое главное для каждого клуба. Руководство решило не увольнять тренера, а поменять спортивного директора? Когда нет результат, нужно что-то менять. Команда была за тренера. Я думаю, тем, кто находится в коллективе, лучше знать, в чем проблема. Мне тяжело судить со стороны, насколько повлиял результат на это, но думаю, что это первостепенно», — сказал Яковлев «РБ Спорт».

Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

Команда Игоря Осинькина в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 матчах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Павел Яковлев
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)

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