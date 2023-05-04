Павлюченко надеется, что «Зенит» не станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче с красно-белыми.

«Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых. Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня. Фаворит в борьбе за второе место? Мне кажется, что «Спартак» все-таки будет вторым, ЦСКА станет третьим, «Ростову» в конце чуть-чуть не хватит», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах. «Ростов» располагается на второй строчке с 50 очками. Третье место занимает «Спартак» (49).