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Сегодня, 12:51

Павлюченко назвал Дзюбу «вонючим псом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Павлюченко и Артем Дзюба
Роман Павлюченко и Артем Дзюба.
Фото «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко пошутил над форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Журналист Тимур Журавель перед матчем памяти Федора Черенкова между «Спартаком» и «Динамо» брал интервью у коллеги Сергея Дурасова.

— Дзюба псина или нет? — спросил Журавель.

— Пес вонючий! — ответил Павлюченко, пробегавший мимо.

Позже Павлюченко объяснил, что высказался таким образом, поскольку знал, что 36-летний нападающий «Акрона» не будет на него обижаться.

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru сравнил уровень, на котором выступал экс-футболист и комментатор Константин Генич с «первенством водокачки». В ответ Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной».

Артем Дзюба
Роман Павлюченко

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