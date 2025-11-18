Видео
18 ноября, 16:15

Павлюченко назвал топ-5 футболистов, с которыми выступал в одной команде

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» назвал топ-5 футболистов, с которыми играл в одной команде.

«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Ваарт», — сказал Павлюченко «СЭ».

В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».

Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны.

9

    18.11.2025

  • Старшой0754

    И из Ротора...

    18.11.2025

  • Ilya Gudman

    Тупое мнение этого тупезня нам очень интересно ))

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Рома красавчик!Помню как за Тотен,по моему против Челси,такой дриблинг устроил на 10ти квадратных метрах,мы под столом валялись,но ведь забил!)))

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Я вообще забыл,что он там играл!)

    18.11.2025

  • Прожарка свиней

    Неужто никого из Урала не вспомнил?)))

    18.11.2025

  • shpasic

    просто Рафаэль

    18.11.2025

  • Millwall82

    Ваарт дер Вер(с) ГСО

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Неплохо

    18.11.2025

    Роман Павлюченко
