Павлюченко не планирует сыграть по тайму за «Ротор» и «Спартак» в ретро-матче

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Понятно, что это будет выставочный матч. Я думаю, что очень много болельщиков придут, — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Сегодня увидел составы. Мы с Егором Титовым недавно списывались, об этом матче разговаривали. У нас, спартаковцев, настрой на победу. Не будет такого, что договоримся сыграть вничью. Будет серьезная игра. Команда соперников пускай готовится. Хорошо, что так придумали. Такие идеи очень классные. Приедут легенды «Спартака, «Ротора». Я думаю, болельщики с удовольствием придут на стадион. Мы со своей стороны покажем красивый футбол. Я так понимаю, это не будет лишь один матч. Мне говорили примерно, что хотят сделать. Сейчас нет смысла об этом говорить. Пока только игра в Волгограде. Я знаю, что во многих городах хотят сделать такие матчи».

Также Павлюченко рассказал, сыграет ли он за «Ротор».

«Нет. Я в составе «Спартака». Мне не предлагали сыграть один тайм за «Спартак», а второй — за «Ротор». Я воспитанник московского «Спартака», — добавил Павлюченко.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.