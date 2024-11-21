Павлюченко не считает, что нынешний «Локомотив» сильнее «Спартака»

Сегодня, 21:00
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от игры между красно-белыми и «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.
«Думаю, что в этом матче 3:1 не будет, как в прошлом. Мне кажется, что просто так сложились обстоятельства, поэтому так произошло. Это не говорит о том, что «Локомотив» намного сильнее «Спартака» сегодня. Будет равная игра, «Спартак» дома играет, это тоже небольшое преимущество. Да, «Локомотив» поувереннее себя чувствует, но это дерби. Для меня обе команды — равны. Сколько помню матчей, всегда были результативными. Поэтому, мое мнение — будет боевая ничья 2:2 или 3:3. Потому что команды любят атаковать и есть кому забивать», — сказал Павлюченко «СЭ».
«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.
Александр Абустин
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)