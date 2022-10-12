Павлюченко — о рекорде Промеса: «Теперь он спокойно может ехать играть в Англию!»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил форварда красно-белых Квинси Промеса, который в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов в чемпионате.

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию!» — сказал Павлюченко «СЭ».

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес отметился двумя забитыми мячами в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак