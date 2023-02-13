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Сегодня, 13:45

Павлюченко о Соболеве: «Пусть падает, разговаривает. Главное, чтобы пользу «Спартаку» приносил»

Павлюченко оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

— Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.

В этом сезоне 25-летний Соболев провел 16 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Полностью интервью Романа Павлюченко «СЭ» читайте здесь

Александр Соболев
Роман Павлюченко
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