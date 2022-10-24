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Павлюченко: «Как только мы начинаем говорить о чемпионской игре «Спартака», то все рушится»

Павлюченко оценил игру «Спартака» в матче с «Химками»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Как только после побед «Спартака» мы начинаем говорить: вот она чемпионская игра! То в этот же момент у команды все рушится. Это вот такая закономерная подлость, к сожалению. Давайте подождем. Но то, что я вижу в последних матчах красно-белых... Такая игра мне нравится. Агрессивный и мобильный стиль игры. И с реализацией нет проблем. Пока «Спартак» на правильном пути. Но далеко вперед не будем загадывать. Посмотрим все на длинной дистанции», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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