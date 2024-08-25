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Сегодня, 16:38

Павлюченко пошутил о «Локомотиве»: «Дзюба ушел и команда заиграла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил выступление железнодорожников в сезоне-2024/25.

«Если «Локомотив» так будет продолжать, станут чемпионами. Они очень хорошо начали сезон. Команда преобразилась, появилась легкость. Дзюба ушел и команда заиграла (смеется). Теме большой привет! Несмотря на то, что ушли хорошие футболисты, команды показывает уровень», — сказал Павлюченко «СЭ».

36-летний Дзюба в межсезонье покинул «Локомотив» после истечения контракта с клубом. Он выступал за железнодорожников с февраля прошлого года.

«Локомотив» сыграет против «Ростова» 25 августа в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице РПЛ, у «Ростова» 8 баллов и восьмая позиция.

Артем Дзюба
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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