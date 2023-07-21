Павлюченко поздравил Смолова с выходом на 6-е место списка бомбардиров чемпионата России: «Очень рад за него»

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» 105-й гол нападающего «Динамо» Федора Смолова, после которого форвард бело-голубых вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

Смолов опередил Павлюченко, на счету которого 104 гола в чемпионатах страны.

«Если Смолов забил больше, чем я, значит, он заслужил находиться на шестом месте. Расстроен ли я? Конечно, нет. Пусть забивает еще и поднимается выше — буду только рад. Я очень хорошо знаю Федю. Знаю, как он переживает, когда не забивает, или когда команда проигрывает. Поэтому честно скажу: я за него рад», — сказал Павлюченко «СЭ».

Рекорд по голам в истории чемпионатов России принадлежит Артему Дзюбе (156). Вторым идет Олег Веретенников (143), третьим — Александр Кержаков (139). Четвертую строчку занимает Дмитрий Кириченко (129), пятую — Дмитрий Лоськов (120).