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Сегодня, 01:29

Павлюченко — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Давайте подождем и будем давать какие-то оценки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мне трудно сказать, потянет ли Захарян уровень Испании. Все зависит от него. Как он пройдет адаптацию, сможет ли он там заиграть. Понятно, ему будет тяжело, потому что менталитет и язык другие. Ему надо перестраиваться с нашего чемпионата на испанский. Там другая скорость, другое мышление.

Пойдет ли у него — 50 на 50, в футболе много нюансов. Мы знаем его по «Динамо», а чемпионат России и чемпионат Испании — два разных уровня. Давайте подождем и будем давать какие-то оценки. У нас каждый год столько молодых звезд растет, а потом они куда-то в момент пропадают. Вот если он заиграет, тогда я скажу: «Он — звезда». У нас много молодых талантливых футболистов. Захарян — один из них», — цитирует «РБ Спорт» Павлюченко.

 
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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-v-rossii-kazhdy-j-god-stol-ko-molody-h-zvezd-no-oni-kuda-to-propadayut/
Арсен Захарян
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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