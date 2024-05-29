Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Павлюченко прокомментировал работу Слишковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко считает, что босниец Владимир Слишкович показал хорошую работу в московском клубе.

«В принципе та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали. Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», — цитирует Павлюченко ТАСС.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/20937653
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Грачева победила седьмую ракетку мира Саккари в первом круге «Ролан Гаррос»
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Илич — о поражении от «Арсенала»: «Мы провалили игру»

В «Локомотиве» сообщили, что продлят контракт с Галактионовым