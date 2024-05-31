Павлюченко: «Переход Сафонова в «ПСЖ» будет большим плюсом для сборной»

Бывший нападающий английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов перерос уровень РПЛ и будет прогрессировать в «ПСЖ».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что французский клуб объявит о трансфере россиянина в июне.

«Такой трансфер для «Краснодара», сборной России и нашего футбола является большим плюсом, все-таки это «ПСЖ». Я двумя руками за то, чтобы наши футболисты уезжали в Европу, играли, если есть предложения. Лучше попробовать, чем потом жалеть, а в Россию всегда можно вернуться. Другое дело, будет ли он играть, но если приглашают, то в любом случае будут шансы. Хочу пожелать успехов и удачи. Считаю, он молодец и не нужно бояться ехать. Конечно, это тяжело, я сам уезжал в Европу, но я не жалел, нужно пробовать», — приводит ТАСС слова Павлюченко.

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года, за это время он провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 на ноль. За сборную России Сафонов сыграл в 13 встречах и 8 раз отстоял на ноль.