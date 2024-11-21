Павлюченко рассказал о самой памятной игре между «Спартаком» и «Локомотивом» в карьере

Сегодня, 21:30
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» рассказал о самом запоминающемся матче между красно-белыми и «Локомотивом».
«У меня сразу в голове один матч. Это было, когда за «Спартак» играл, и мы проиграли 3:4. Я тогда оформил хет-трик. Вели сперва 2:0, потом ушли на перерыв — 2:2. После этого проигрывали 2:3, я забил еще и мы сравняли. Ну и уже в добавленное время Асатиани головой забил. Это был сумасшедший матч, 7 голов было забито. Я забил 3 мяча, но команда проиграл, и мой хет-трик коту под хвост, как говорится. Вот это был матч, который мы не должны были проигрывать, играли намного лучше, но такое случается. А так, все матчи с «Локомотивом» были яркие и хорошие. Были победы и поражения, всегда были классные игры», — сказал Павлюченко «СЭ».
Игра состоялась 23 сентября 2007 года, «Локомотив» выиграл со счетом 4:3.
За железнодорожников забивали Дмитрий Сычев и Малхаз Асатиани, а Питер Одемвингие оформил дубль. За красно-белых все мячи забил Роман Павлюченко, на счету нападающего хет-трик.
Александр Абустин
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)