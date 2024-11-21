Павлюченко рассказал о самой памятной игре между «Спартаком» и «Локомотивом» в карьере

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» рассказал о самом запоминающемся матче между красно-белыми и «Локомотивом».

«У меня сразу в голове один матч. Это было, когда за «Спартак» играл, и мы проиграли 3:4. Я тогда оформил хет-трик. Вели сперва 2:0, потом ушли на перерыв — 2:2. После этого проигрывали 2:3, я забил еще и мы сравняли. Ну и уже в добавленное время Асатиани головой забил. Это был сумасшедший матч, 7 голов было забито. Я забил 3 мяча, но команда проиграл, и мой хет-трик коту под хвост, как говорится. Вот это был матч, который мы не должны были проигрывать, играли намного лучше, но такое случается. А так, все матчи с «Локомотивом» были яркие и хорошие. Были победы и поражения, всегда были классные игры», — сказал Павлюченко «СЭ».

Игра состоялась 23 сентября 2007 года, «Локомотив» выиграл со счетом 4:3.

За железнодорожников забивали Дмитрий Сычев и Малхаз Асатиани, а Питер Одемвингие оформил дубль. За красно-белых все мячи забил Роман Павлюченко, на счету нападающего хет-трик.

Александр Абустин