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Сегодня, 11:30

Павлюченко считает, что Малком может достичь успеха в европейском топ-клубе

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что вингер «Зенита» Малком может достичь успеха в европейском топ-клубе.

«Он же в свое время вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, почему не потянет-то? У питерцев разве плохой уровень? Я считаю, что у них хороший уровень, и Малком — индивидуально очень сильный футболист. Если он попадет в сильную команду, то еще и прибавит. Конечно, он может заиграть. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

В этом сезоне 26-летний Малком забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 27 матчах РПЛ. Бразилец выступает в «Зените» с 2019 года.

Источник: Metaratings.ru
Малком Филипе (Малком)
Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Зенит
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